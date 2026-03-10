Васил Терзиев: Проблемите в транспорта са известни, защо дружествата ги задълбочават?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на София Васил Терзиев се срещна с транспортните синдикати и посети поделението „Трамкар", за да се запознае с условията на труд и проблемите в сектора. Той критикува транспортните дружества и отново настоя за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт".

"Ще бъда честен - много добре знаем какви са условията в системата. Недостигът на кадри, остарелият подвижен състав и ужасните условия на труд не са се появили вчера", каза Терзиев..

"Това, което продължаваме да не знаем, е как се вземат решенията в транспортните дружества така, че проблемите да се задълбочават, вместо да се решават.

Това заяви кметът на София по повод поканата на транспортните синдикати за посещение и запознаване с проблемите в градския транспорт и предстоящите действия на синдикалните организации.

"Много от въпросите, които синдикатите поставят зависят пряко от управлението на транспортните дружества. Тези дружества са на подчинение на Столичния общински съвет, който назначава техните ръководства.

През 2024 г. в общинския съвет беше формирано т.нар. икономическо мнозинство, което назначи временни ръководства без конкурси. Тези ръководства продължават да управляват системата и до днес.

Столична община настоява за две конкретни стъпки за подобряване на управлението: независим външен одит на транспортните дружества и смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт".

И двете предложения бяха блокирани в Столичния общински съвет.

Затова, ако искаме честен разговор за бъдещето на градския транспорт, на масата трябва да бъдат поканени и директорите на транспортните дружества, както и общинските съветници, които блокират решенията за реформа, заяви Терзиев.

Това са представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от „Възраждане" и Карлос Контрера, които блокираха смяната на компрометираното ръководство на „Столичен автотранспорт", добавя кметът на столицата.

"Прави впечатление и друго. В продължение на повече от година тези теми не бяха поставяни по този начин, въпреки че проблемите в системата са същите от години. Когато проблемите са едни и същи, а протестите се появяват само в определени политически моменти, хората имат право да се запитат защо.

Само когато всички страни, които реално вземат решения за управлението на системата, поемат своята отговорност, можем да постигнем устойчиви решения както за работещите в транспорта, така и за гражданите, които разчитат на него всеки ден."