Малена се пребори с най-лошото, след 6 месеца - без патерици

"Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко точно когато летим напред. В такива моменти болката е голяма, страхът е истински. Но именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист - духът. Ти си младо момиче с огромен талант и пътят ти тепърва е пред теб. Това, което ти се случва сега, е тежко изпитание, но е само част от този път. Сега най-важното е да дадеш време на тялото и на сърцето си да се възстановят. И да знаеш, че дори най-трудните моменти от пътя ни понякога се оказват тези, които ни правят по-дълбоки, по-мъдри и по-силни. Върви спокойно и с кураж през този момент. Той също е част от твоята история."

Такива вдъхновяващи думи отправи Ивет Лалова към най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова, която вчера премина през сложна над 6-часова, но успешна операция в болница в Грац (Австрия). На 3 март след тренировка за Световната купа 16-годишната спортистка бе пометена в гръб от скиор, спуснал се по съседната "черна" писта в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия.

След изключително сериозната операция, надвишила с два часа планираното време, Замфирова е изпитвала много силни болки, които, за да бъдат контролирани, са изисквали обезболяващи и опиати.

Хирурзите са срещнали особени затруднения с възстановяването на раздробената бедрена кост, която е била счупена доста зле, каза Анатолий Замфиров, баща и личен треньор на Малена. Бедрото е фиксирано с титаниев имплант със заключващи се винтове. От неговите думи става ясно още, че специалистите са успели да оправят и фрактурата на таза, където сакроилиачното разделение е фиксирано с 2 винта. Тазът е стабилен и в анатомична позиция.

Според главния хирург операцията е минала много добре. По-късно тази седмица на сноубордистката ще бъде извършена и хирургическа интервенция в раменната област, където има травмирани раменна кост и лопатка. Това ще бъде извършено от друг лекар, специализиран само в тази област.

Анатолий Замфиров прогнозира, че към 10 септември дъщеря му би трябвало да започне активно възстановяване - да ходи без патерици. Тогава ще може да започне да изгражда мускулатура и да се връща към спортна дейност. Той се надява това да се случи и по-рано, защото е оптимист и ще се опитат да съкратят тези срокове с активна рехабилитация и физиотерапия, доколкото организмът на Малена позволи.

Другата хубава новина е, че лекарите са направили и тест на коляното, където имало съмнение за скъсани кръстни връзки, но всичко изглежда добре и не се налага операция.

За момента изглежда, че младата спортистка е минала през най-лошото. Преди няколко дни служебният министър на спорта Димитър Илиев призна, че е имало реална опасност за нейния живот, но за щастие, нещата се развиват в положителна посока.

Цялата страна се развълнува от състоянието на Малена, която получи силна подкрепа и от световния елит в сноуборда. На 7 март участниците в паралелния слалом за Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия, караха под слоган в нейна чест. След финалите във всяка серия пред камерите най-добрите състезатели от целия свят се събраха, за да заявят: "С теб сме, Малена". Нейният брат Тервел, Радослав Янков, Александър Кръшняк и целият български тим бяха с две черни ленти на лицата - запазената марка на Замфирова. Третата при жените Мишел Декер от Нидерландия също беше с ленти в подкрепа на Малена.

Това продължи и на 9 март, когато на състезание в Банско за подрастващи участниците караха със залепени на бузите черни ленти. Сред децата бяха и братята на Малена - Никола и Андрей, които победиха в своите възрастови групи съответно до 8 и до 10 години.

Нейната сестра Биляна пък използва социалните мрежи, за да изрази обичта си към сноуборд звездата, като публикува техни общи снимки и трогна всички с думите: "Част от мен се счупи... Бързо възстановяване, миличка! Държа ръката ти, за да се изправим заедно по-силни".

Тази вълна от любов, насочена към Малена, много е повдигнала нейния дух още преди тежката операция.

"Толкова много подкрепа и съпричастност от цялата сноуборд общност, от всички спортисти. Толкова деца и възрастни, толкова българи, на които Малена е докоснала сърцата... Невероятна подкрепа сте за нея и за нас, семейството ѝ. Благодаря!", написа в социалните мрежи нейната майка Доротея.

Очакваме съвсем скоро самата Малена да се изправи на крака и с усмивка да заяви как няма да отнеме много време и ще я гледаме отново да лети на пистата.