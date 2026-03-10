Зам.-министър Шаламанов: 38 души са заявили интерес да бъдат евакуирани от Ливан

Към момента 38 души са заявили интерес да бъдат евакуирани от Ливан, съобщи заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб на Министерството във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона, съобщи БТА.

Шамаланов подчерта, че евакуация не е започнала, тъй като оценката е, че такава към момента не е необходима. Имаме готовност да бъде извършено извеждане, в постоянна връзка сме с нашето посолство в Ливан, увери Шаламанов и съобщи, че посолството работи и от него не са евакуирани хора. Зам.-министърът каза, че отблизо се следят действията на другите страни членки на Европейския съюз, така че ако някоя страна вземе решение за евакуация, българската държава да получи информация и да предупреди българските граждани, за да може на възможно най-ранен етап те да бъдат изведени.

Това е част от успеха на тази операция, решенията бяха много навреме, когато можеше да се използват всички възможности, каза зам.-министърът. Той посочи, че колкото по-бавно се вземат решения, толкова по-голям става проблемът.

Шаламанов каза, че се работи с българските задгранични представителства и се разчита на тяхната оценка. Той благодари на българските специални служби и каза, че цялата евакуация между отварянето и затварянето на въздушно пространство и на граници е станала възможна поради информацията, която идва специалните служби, и на смелите решения, които са се вземали от служебния външен министър Надежда Нейнски и от служебния премиер.