ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Найденов обсъди Инвестиционната програма з...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22444197 www.24chasa.bg

Две ирански тийнейджърки са арестувани при опит да влязат у нас с фалшиви паспорти

3832
Арест СНИМКА: Pixabay

Две ирански гражданки са обвинени по образувани в опит да влязат у нас с фалшиви паспорти, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от 9 март. Момичетата с инициали Т.Д. (19 г.) и П.М. (18 г.) пристигнали на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" от Турция като пътнички в автобус с българска регистрация по линия Истанбул - София, съобщава БТА. При извършената проверка на документите на пътниците в автобуса, дежурният граничен полицай при Граничния полицейски участък - Свиленград установил, че всяка една от тях е представила преправен френски задграничен паспорт, за да влезе в страната.

Двете ирански гражданки са настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци. По бързите производства се извършват действия по разследването, допълват от държавното обвинение.

Според последната публикувана на сайта на МВР месечна информация за миграционната обстановка, през януари тази година на пункта "Капитан Андреево" са задържани седем незаконни мигранти.

Арест СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди