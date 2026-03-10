Външно: Не е имало привилегировани при евакуацията от Близкия изток

Не сме извършвали селекция, за нас всички български граждани бяха равни, каза заместник-министърът на външните работи Марин Райков във връзка с евакуацията на сънародниците ни от Близкия изток. В Министерството на външните работи се проведе пресконференция във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

Райков отрече да са организирани ВИП-полети и да са евакуирани предимно заможни български граждани. Сред летуващите наши туристи в Дубай социално немощните бяха доста малко, така че всички бяха хора с определено социално положение, обясни Райков, цитиран от БТА.

На нашите мисии от самото начало бяха дадени ясни указания да се направят списъци с посочване на приоритетни граждани от гледна точка на хуманитарната ситуация, в която те се намират. Майки с деца, хора, които са без лекарства, които са им жизнено необходими. Получили сме 1500 души в списъци от нашите мисии и сме изпълнявали всички приоритетни заявки, обясни Райков.

Райков обясни, че иска да разсее подозренията, че умишлено някой от МВнР се е опитвал да въвежда приоритети, каквито няма основания да бъдат въвеждани.

Служебният външен министър каза, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Специален полет от Рияд за София ще излети около 19:00 ч. българско време днес. На борда му се намират български граждани от Катар, Бахрейн, Саудитска арабия и Кувейт, каза още Надежда Нейнски.