Пожар унищожи дома на семейство от Устина, жители събират средства

24 часа Пловдив онлайн

1504
Село Устина

Открита е кампания, ще бъдат поставени и кутии за дарения в магазините в населеното място

Жители на село Устина събират средства за пострадало от пожар семейство. Инцидентът е станал в късните часове на 8 март, когато огънят унищожава голяма част от дома на Десислава Боянова и нейното семейство, а от покъщнината им не е останало нищо.

Това съобщи кметицата на селото в личния си профил във фейсбук Ренгинар Мустафова. Тя отправи апел към жителите с добри сърца да помогнат, за да бъде възстановен домът на семейство Боянови.

"От името на кметство село Устина се обръщам към всички жители, приятели и хора с добри сърца с призив за солидарност и подкрепа ,като от 10 до 25 март година откривам кампания за набиране на средства в Кметство Устина а също така ще бъдат поставени кутии в голяма част от търговските обекти в населеното ни място", написа тя във фейсбук. 

Село Устина

