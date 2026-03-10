Български F-16 над София за първи път – да ги видят (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ген. Русев: Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС

Двойка български многоцелеви изтребители F-16 прелетяха във вторник сутринта над София. Това е първото появяване на новите български бойни самолети над столицата ни, след като бяха доставени през втората половина на миналата година.

Полетът е изцяло тренировъчен и

не е свързан със събитията в Близкия изток,

уточниха от Министерството на отбраната.

Задачата на пилотите на двойката изтребители е била да отработят ниско прелитане над цивилно летище като “Васил Левски”. Тя е изпълнена както поединично, така и в двойка.

Точно същите тренировки двойка български F-16 изпълни в началото на годината и във Варна. А появата на новите бойни самолети над София е имала целта да затвори устата на критиците на Военновъздушните сили, че са дадени милиарди за самолети, които не се ползват. Те се засилиха, след като преди дни Гърция обяви, че ще охранява въздушното пространство над България с два свои F-16.

Истинската цел на полета над столицата стана ясна от статус във фейсбук на командира на ВВС ген. Николай Русев.

“Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки! Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! И сега пак ми говорете за лобита!”, написа генералът след демонстрацията над столицата.

Българските ВВС вече разполагат с осем многоцелеви изтребителя F-16. Усвояването им от нашите пилоти, за да могат да поемат бойни задачи, ще подължи обаче поне до 2028 г. А дотогава повечето задачи се изпълняват от старите изтребители МиГ-29.

Във ВВС вече има

шестима обучени в САЩ пилоти,

които да летят на новите бойни самолети. А до няколко месеца от обучение зад океана се завръщат още двама летци.