Даниел Панов поиска спешни мерки за недопускане на миризми от „Кроношпан"

Бързи и спешни мерки от страна на държавата за недопускане на миризми във Велико Търново от производството на „Кроношпан" поиска кметът Даниел Панов на среща с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. Разговорът в министерството бе иницииран от Панов заради многото сигнали от граждани за миризми от работещата инсталация на завода, които се усещат в няколко квартала на града.

Министър Попов и кметът Панов се обединиха около мнението да бъдат предприети съвместни действия за решаване на проблема, който буди широко обществено недоволство и напрежение в старата столица.

Даниел Панов изрично подчерта, че пределните стойности на нормите за емисии трябва да бъдат намалени, за да не излизат миризми извън площадката на завода. Това означава много по-строги изисквания към работата на всички инсталации, посочват от пресцентъра на местната управа.

Министър Юлиян Попов пое ангажимент и за възлагане на нови замервания на миризми, с оглед установяване на потенциалните източници и възможността за тяхното ограничаване.