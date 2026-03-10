ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Найденов обсъди Инвестиционната програма з...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22444409 www.24chasa.bg

Даниел Панов поиска спешни мерки за недопускане на миризми от „Кроношпан"

Дима Максимова

[email protected]

364
Даниел Панов се срещна с министър Юлиян Попов за проблема с "Кроношпан" Снимка: Община Велико Търново

Бързи и спешни мерки от страна на държавата за недопускане на миризми във Велико Търново от производството на „Кроношпан" поиска кметът Даниел Панов на среща с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. Разговорът в министерството бе иницииран от Панов заради многото сигнали от граждани за миризми от работещата инсталация на завода, които се усещат в няколко квартала на града.

Министър Попов и кметът Панов се обединиха около мнението да бъдат предприети съвместни действия за решаване на проблема, който буди широко обществено недоволство и напрежение в старата столица.
Даниел Панов изрично подчерта, че пределните стойности на нормите за емисии трябва да бъдат намалени, за да не излизат миризми извън площадката на завода. Това означава много по-строги изисквания към работата на всички инсталации, посочват от пресцентъра на местната управа.

Министър Юлиян Попов пое ангажимент и за възлагане на нови замервания на миризми, с оглед установяване на потенциалните източници и възможността за тяхното ограничаване.

Даниел Панов се срещна с министър Юлиян Попов за проблема с "Кроношпан"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди