Авария на главен хранителен водопровод оставя без вода Павликени

Дима Максимова

[email protected]

Авария оставя без вода Павликени до сутринта на 12 март СНИМКА: Pixabay

Поради възникнала авария на главен хранителен водопровод ф400 се налага изпразване на главния напорен резервоар на гр. Павликени /до бившата Фазанария/ и извършване на аварийно-ремонтни дейности. Това съобщи на фейсбук страницата си кметът инж.Емануил Манолов.

От ВиК „Йовковци" ООД са уведомили Община Павликени, че предполагаемият период със спряно водоподаване към гр.Павликени е от 22:00 часа на 10 март 2026 г. до 06:00 часа на 12 март 2026 г.

 Манолов моли гражданите да проявят разбиране и търпение, и да се запасят с необходимите им количества вода.

Кметът посочва още, че във връзка със спряното водоподаване, на 11 март ще бъде затворен покритият плувен басейн в град Павликени.

