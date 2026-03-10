Авария на главен хранителен водопровод оставя без вода Павликени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поради възникнала авария на главен хранителен водопровод ф400 се налага изпразване на главния напорен резервоар на гр. Павликени /до бившата Фазанария/ и извършване на аварийно-ремонтни дейности. Това съобщи на фейсбук страницата си кметът инж.Емануил Манолов.

От ВиК „Йовковци" ООД са уведомили Община Павликени, че предполагаемият период със спряно водоподаване към гр.Павликени е от 22:00 часа на 10 март 2026 г. до 06:00 часа на 12 март 2026 г.

Манолов моли гражданите да проявят разбиране и търпение, и да се запасят с необходимите им количества вода.

Кметът посочва още, че във връзка със спряното водоподаване, на 11 март ще бъде затворен покритият плувен басейн в град Павликени.