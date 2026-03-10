ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова: Политици подхранват омразата в свят на войни. Не помним уроците от миналото (Обзор)

Волен Стефанов

Президент, министри, кмет, дипломати и депутати отдадоха почит на отбелязаха 83 г. от спасяването на българските евреи. СНИМКА: Велислав Николов

Президентът с почит към спасителите на българските евреи

Днес светът е разкъсан от омраза, разделение и противоречие, сякаш не помним уроците от историята. Политиците, които имат претенциите да водят държавите си и света, подхранват тази омраза (...) Дните на спасението са просветление за мир и разбирателство. Особено в днешния свят, опожаряван от огньове, войни и тероризъм.

С тези думи президентът Илияна Йотова отбеляза 83 години от спасяването на българските евреи във вторник. Тя положи цветя пред паметните плочи на спасителите на българските евреи до катедралата “Света София”, а после отдаде почит пред Паметника на спасението в градината “Св. Климент Охридски”. Там тя призова обществото да покаже, че подвигът на България от 1943 г. не е забравен и да се учи още повече в училище, така че българските деца да разказват за него по цял свят. На паметника заедно с нея бяха външният и военният министър Надежда Нейнски и Атанас Запрянов, кметът на София Васил Терзиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, дипломати и депутати.

Годишнината беше отбелязана и в парламента с декларации от почти всички парламентарни групи, но депутатите и тук намериха повод за кавга и заспориха за исторически факти.

Президент, министри, кмет, дипломати и депутати отдадоха почит на отбелязаха 83 г. от спасяването на българските евреи. СНИМКА: Велислав Николов

