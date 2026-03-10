Гюров: Членството ни в ОИСР остава стратегически национален приоритет

Членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) остава стратегически национален приоритет. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на среща с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Двамата са разговаряли за напредъка на България по присъединяването към ОИСР. Андрей Гюров и Матиас Корман са се срещнали в рамките на втората среща на върха по ядрената енергия в Париж, съобщава БТА.

Служебният премиер е изтъкнал ангажираността на правителството да гарантира приемственост в политиката и да допринесе активно към усилията за приключване на техническата фаза на процеса на присъединяване възможно най-скоро през текущата година. Целта е страната ни да получи до края на 2026 г. официална покана за присъединяване към Организацията. Министър-председателят е отбелязал, че служебното правителство е ангажирано да работи в тясно сътрудничество с Народното събрание за придвижване и приключване на възможно най-голям брой законодателни досиета, свързани с препоръките на ОИСР, в оставащия период до предстоящите парламентарни избори през април.

Андрей Гюров е изразил благодарност към генералния секретар Матиас Корман за неговата лична подкрепа за присъединяването на България към ОИСР. Той е отбелязал готовността на страната ни да продължи да работи в тясно партньорство с Организацията и е изразил очакване за подкрепа от страна на Секретариата за успешното приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите на ОИСР.

Служебният премиер Андрей Гюров бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и от генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси на втората среща на върха по ядрена енергетика.