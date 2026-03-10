Министерският съвет ще обсъди промени в ръководството на НОИ

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 11 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. Проект на Решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Внася: министърът на труда и социалната политика
2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалните въпроси, проведено на 12 и 13 февруари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.
Внася: министърът на труда и социалната политика
3. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи (част „Търговия"), проведено на 19 и 20 февруари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.
Внася: министърът на икономиката и индустрията
4. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.
Внася: министърът на туризма