Министерският съвет ще обсъди промени в ръководството на НОИ

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 11 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Внася: министърът на труда и социалната политика

2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалните въпроси, проведено на 12 и 13 февруари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи (част „Търговия"), проведено на 19 и 20 февруари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

4. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма