Йордан Иванов: ПП-ДБ не се притеснява от отлив на избиратели към Румен Радев

ПП-ДБ не се притесняват от отлив на избиратели от ПП-ДБ към проекта "Прогресивна България" на Румен Радев. Това стана ясно от думите на депутата от ПП-ДБ Йордан Иванов в ефира на бТВ.

Позициите на Румен Радев са опасни за България, а тези на политическите сили цялостно липсват, каза той. Според него има реален риск в новия парламент да няма проевропейско мнозинство.

Иванов потвърди, че Явор Божанков и Даниел Лорер ще бъдат отново в листите на коалицията. Те бяха изключени от "Продължаваме промяната", след като не последваха партийното решение да подкрепят Силви Кирилов за председател на 51-ото НС. Тогава ПП поискаха оставките им, но ДБ се застъпиха за тях и така те останаха в парламента. Сега лидерът на ПП Асен Василев не ги иска в листите за изборите на 19 април, но от ДБ застават зад тях.

Иванов предложи да се намали ДДС-то на горивата като компенсационен механизъм, за да не страдат хората от скока на цените по бензиностанциите. И настоя регулатурите и изпълнителната власт да следят да няма спекула с цените.

Тази криза ще мине, кога - никой не може да прогнозира, но прави впечатление, че в момента, в който горивото се качи на борсата на следващия ден се променя и на колонките в бензиностанцията. Трябва със същата скорост и да падат, посочи Иванов.

Новите шефове на полицията би следвало да помогнат за честните избори. Надявам се, че са избирани по компетенции, коментира той смяната на областните директори на МВР в цялата страна. Изтъкна, че именно те могат да противодействат на купуването на гласове с цел честни избори.