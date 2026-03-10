ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обществени поръчки и еврофондове - ЕК натиска пари...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22444816 www.24chasa.bg

Предлагат ексцентричен нов модел на управление: България да бъде разделена на 4 региона

5140
Парламент Снимка: Архив

Промяна на политическия и административен модел чрез реална децентрализация иска гражданската инициатива „Българските региони". Инициативата цели регионите да имат право сами да планират и управляват своето развитие, съобщава Би Ти Ви.

Идеята е страната да бъде разделена на четири региона, а част от решенията и политиките в секторите здравеопазване, образование, екология, спорт и култура да се взимат от регионални съвети.

Стратегическите политики като отбрана, външна политика, сигурност и енергетика обаче да останат в компетенциите на централното правителство.

Подобен модел на управление съществува в Испания, Франция и Италия.

„Това, което в момента виждаме с бюджета, не би следвало да се получи, ако България се управляваше по модела на нашите западноевропейски партньори", заяви проф. Владимир Чуков от гражданската инициатива „Българските региони".

„Искаме властта да се доближи до хората, а не един човек да раздава порциите", допълни той.

Парламент Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди