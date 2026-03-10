Предлагат ексцентричен нов модел на управление: България да бъде разделена на 4 региона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Промяна на политическия и административен модел чрез реална децентрализация иска гражданската инициатива „Българските региони". Инициативата цели регионите да имат право сами да планират и управляват своето развитие, съобщава Би Ти Ви.

Идеята е страната да бъде разделена на четири региона, а част от решенията и политиките в секторите здравеопазване, образование, екология, спорт и култура да се взимат от регионални съвети.

Стратегическите политики като отбрана, външна политика, сигурност и енергетика обаче да останат в компетенциите на централното правителство.

Подобен модел на управление съществува в Испания, Франция и Италия.

„Това, което в момента виждаме с бюджета, не би следвало да се получи, ако България се управляваше по модела на нашите западноевропейски партньори", заяви проф. Владимир Чуков от гражданската инициатива „Българските региони".

„Искаме властта да се доближи до хората, а не един човек да раздава порциите", допълни той.