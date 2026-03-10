Община Русе и Камарата на строителите обсъдиха ключови инвестиционни проекти

Инвестиционните намерения на Община Русе и възможностите за устойчиво развитие на строителния сектор в региона бяха обсъдени на работна среща между ръководството на местната администрация и представители на Камарата на строителите в България (КСБ).

В събитието, което се състоя в Кръгла зала в сградата на местната администрация, участваха кметът на община Русе Пенчо Милков, инж. Любомир Качамаков – председател на Управителния съвет на КСБ, Пламен Генчев – областен председател на Камарата, инж. Красимир Атанасов – член на Управителния съвет на КСБ и на Контролния съвет на областното представителство, заместник-кметовете Златомира Стефанова и Здравка Великова, Ренета Николова – прокурист и главен редактор на вестник „Строител", Александър Дюлгеров – главен архитект на общината, Елена Тодорова - директор на дирекция „Правни дейности" и Ивайло Кадишев - директор на дирекция "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти".

В рамките на разговора бяха обсъдени визията за развитието на община Русе, актуалните предизвикателства пред строителния сектор в региона и предстоящото провеждане на първия конкурс „Строителен обект на Дунавския регион".

Кметът Пенчо Милков подчерта, че строителният бранш е стратегически партньор на общината в реализирането на визията за модерен европейски град. „Нашата цел е Русе да бъде привлекателна среда за инвестиции – с ясни правила, прозрачни процедури и реална подкрепа за всеки проект, който носи стойност за гражданите. Днешната среща е доказателство, че когато администрацията и бизнесът говорят на един език – този на прагматизма, се постигат решения с дългосрочно значение за развитието на града", заяви Милков. Той подчерта и значението на експертния капацитет на Камарата при подготовката на техническите задания за обществени поръчки. По думите му подобно партньорство гарантира реалистични и технически издържани изисквания, което намалява риска от забавяния, оскъпяване и правни спорове.

Милков представи и основните приоритети на общината за привличане на нови инвеститори и за модернизация на градската среда чрез проекти, финансирани както от националния бюджет, така и по европейски програми.

Председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите инж. Любомир Качамаков сподели, че е впечатлен от начина на мислене и работа на екипа на кмета. „Професионализмът, който демонстрирате, ни дава увереност, че работим с партньори, които разбират отговорността към развитието на града", заяви той. Областният председател Пламен Генчев и инж. Красимир Атанасов също дадоха висока оценка за представената програма на местната администрация и изразиха готовност строителният бранш да съдейства със своя експертен опит при реализирането на важни инфраструктурни и инвестиционни проекти.

На срещата беше обърнато внимание и на три ключови предизвикателства пред строителния сектор – инфлационния натиск върху цените на строителните материали, недостига на квалифицирани кадри и необходимостта от максимална прозрачност при възлагането на обществени поръчки. Представителите на Камарата подчертаха, че динамиката на цените и липсата на работна ръка са сред най-сериозните проблеми за фирмите в региона, което налага по-тясно сътрудничество между бизнеса и институциите.