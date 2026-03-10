50 евро бонус Великден за най-бедните, 20 за тези с пенсии до 620,20 евро, а за 400 хил. “богати” - нищо (Графика, обзор)

Добавките ще струват 57,8 млн. на бюджета, дават ги през април

Над 1,6 млн. пенсионери ще получат бонус за Великден. Кабинетът на Андрей Гюров се е спрял на вариант с две граници на бедност.

По 50 евро за празника ще получат хората с пенсии до линията на бедност - 390, 63 евро. Тук влизат

369 388 души с минимална пенсия за стаж и възраст

от 322,37 евро Още 444 286 пък получават под тази сума.

За първи път обаче се вкарва и нова скала - минималната заплата. Това означава, че по 20 евро ще получат хората с пенсии между 380,63 и 620,20 евро. Трябва да знаят, че

в тези суми се включват всички пенсии, добавки и компенсации

Този вариант ще струва 57 800 000 евро на бюджета и ще се гласува на днешното заседание на Министерския съвет. Той обаче ще остави над 400 хил. “по-богати” пенсионери без никаква добавка за празника.

Парите ще се изплатят с пенсиите за април.

От социалното министерство обясниха, че още на 20 февруари са поискали от Националния осигурителен институт да представи разчети за добавката. Разписали 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите, а финансовото министерство направило внимателен анализ на възможностите в бюджета.

За Коледа депутатите може да стигнат и до по-справедлив вариант - пари за всички бедни, а не само за възрастните, при това разписани в закон.

В средата на януари предишният социален министър Борислав Гуцанов прати в НС промени в Закона за социалното подпомагане, след като шефката на ресорната комисия Деница Сачева поиска проект за трайно решаване на темата с подкрепата за празниците. В тогавашните разчети те трябваше да стигнат до 507 хил. пенсионери, многодетни семейства, хора с увреждания, самотни родители, деца в затруднена ситуация.

Според проекта бонусът за празниците ще се изплаща през март и декември, а размерът му ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет. Така, от една страна, ще се отчита ситуацията в страната (инфлация и покупателна способност), от друга - и възможностите на хазната.

Предлагат мерки за промени в пенсиите и нова формула за минималната заплата

Пътната карта за реформи готова до изборите, оставят я на редовна власт

До изборите ще бъде финализирана пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система. Тя обаче ще бъде оставена за гласуване от следващото редовно правителство. Тази амбиция си е поставило социалното министерство. Ние сме готови с мерките, които искаме да заложим. Очакваме становищата на другите институции, обясни социалният министър Хасан Адемов на среща със синдикатите и работодателите.

Пътната карта бе възложена от депутатите миналата пролет и трябваше да е готова в края на 2025 г. Предишният екип на министерството обаче така и не успя да я представи. Дотук е ясно, че възрастта за пенсия няма да се пипа. Тя ще продължи да расте плавно до 2037 г., когато мъжете и жените ще се пенсионират на 65 г. Най-вероятно е през следващата година от осигурителната система да се извадят пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. И тези плащания да отидат към социалното подпомагане. Беше споменато и да отпадне ковид добавката за новите пенсионери, по-висок максимален осигурителен доход срещу отпадане тавана на пенсиите, борба със сивата икономика и др.

За активизиране на работата по механизма за определяне на минималната работна заплата, както и по транспониране на директивата за равното заплащане на жените и мъжете се разбрали още екипът на Адемов и социалните партньори. Преговорите за транспонирането на евродирективата буксуват от месеци и МРЗ се определя от формулата, разписана през 2014 г. - 50% от средната брутна за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две на текущата. Иначе в евродирективата са заложени ориентири - минималната да е 50% от средната или 60% от медианната работна заплата. В момента нашата отговаря на първия вариант, проблемът е, че бизнесът иска тя да се определя по медианната. Но към формулата има и допълнителни критерии като покупателната способност, общото равнище, растеж и разпределение на брутните заплати и др. Освен това трябва да се достигне до 80% колективно договаряне. Срокът за въвеждането ѝ изтече, но в ЕС не само България се бави.

Активно се работи и по приемането на работеща наредба за енергийната бедност. С нея трябва да се създаде устойчив механизъм за подпомагане на хората, които имат нужда от подкрепа. А основният акцент в социалното министерство е провеждането на честни и свободни избори и подпомагане на уязвимите граждани, уверяват оттам.



531 хил. българи ще получат пакети с храни

Още този месец над 531 хил. нуждаещи се ще получат пакети с 11 основни продукта. Те включват брашно, зелен грах, гювеч, белени домати, зрял фасул, конфитюр, месни консерви пиле фрикасе и говеждо в собствен сос, олио, лютеница и ориз. Те се раздават от БЧК по предварителен график. Количеството на продуктите е съобразено с броя членове на семейството, което получава помощта. Хората пък са предварително определени от Агенцията за социално подпомагане.

Това е вторият транш по европрограмата “Храни и основно материално подпомагане”. Пакетите трябваше да се раздават след изборите, но служебната власт изтегли датата.

Освен това има и съпътстващи мерки - консултиране за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот; насочване за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип; информиране за предоставяните услуги, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи; насоки за получаване на здравни услуги и други.