Теодора Георгиева разследвана у нас за корупция от 2025 г., но се разбра сега от писмо до Кьовеши (Обзор)

Трима свидетели твърдят, че е вземала от Пепи Еврото многократно по 10 000 лева в ресторант "Осемте джуджета"

Прокуратурата разпространи кореспонденцията с европейските си колеги едва след като тя бе отстранена от офиса в Люксембург, поиска и получи охрана в България

Софийската градска прокуратура води дело за корупция срещу отстранената европейска прокурорка Теодора Георгиева, става ясно от писмо на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов до европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Трима свидетели са дали показания, че Георгиева е получавала многократно по 10 000 лева в плик от Петър Петров-Пепи Еврото в ресторант “Осемте джуджета”.

Кадър от видеото, на което са Теодора Георгиева и Петьо Петров.

Писмото, изпратено от Сарафов до Кьовеши, е обаче от 3 юни 2025 г. и е в отговор на нейно запитване дали срещу Георгиева се водят досъдебни производства на българска територия.

Кьовеши задава въпроса, защото през 2023 г. в Европейската прокуратура била получена “информация от частно лице относно предполагаема корупция, в която са замесени българският европейски прокурор и няколко национални прокурори”. Твърдяло се, че

“частното лице плаща месечно суми, за да влияе върху резултата по определени дела,

но не се казвало кои са”. Становището било нужно на Кьовеши и заради текущото административно производство в Люксембург срещу Теодора Георгиева.

За писмото на Кьовеши и отговора на Сарафов стана известно едва във вторник - два дни след като Георгиева обвини Сарафов, че я е оклеветил пред европейски магистрати, че взимала подкупи от Петьо Петров. До момента не се знаеше за образувано досъдебно производство в СГП, а само за проверка във връзка с появилите се през март м.г. кадри от офиса на Пепи Еврото в ресторанта “Осемте джуджета”.

Съобщението на прокуратурата провокира и правосъдния министър Андрей Янкулов да попита защо тогава Георгиева не е обвинена и дали събирането на доказателства не се използва за дискредитиране, сплашване и злепоставяне. (Позицията му - по-долу)

Проверката на Георгиева, водена от закритата вече Комисия за противодействие на корупцията, започнала заради появилото се видео миналия март, на което жена в гръб говори с Пепи Еврото.

Самата Георгиева твърди, че е ходила “два-три пъти” в неговия офис, водена от Емилия Русинова.

Преди 6 години, когато вървеше процедурата за избор на първия български европейски прокурор, Русинова беше зам. шефка на Софийската апелативна прокуратура, а преди дни беше избрана за градски прокурор на София. Именно след края на тази проверка материалите били пратени в СГП, която образувала досъдебното производство.

5 страници справка на СГП се съдържат в отговора на Сарафов до Кьовеши. Става ясно, че записът, на който са Георгиева и Пепи Еврото в “Осемте джуджета”, е от 13 януари 2020 г. По това време процедурата за избор на европейски прокурор вече била в ход. Кандидатите са трима - Десислава Пиронева, която през януари 2020 г. става заместничка на Иван Гешев, Светлана Шопова, която по-късно става делегиран прокурор в софийския офис на Европейската прокуратура, и Теодора Георгиева. През 2020 г. тя е съдия в Софийския административен съд, преди това е била прокурор в СГП.

“Видеото е придружено от сигнал до европейските институции, подписан от “Петьо Велков Петров”, в който се посочва, че това е трети сигнал от него срещуТеодора Георгиева”, пише в справката.

От нея става ясно, че към онзи момент - 3 юни 2025 г., били разпитани трима свидетели. От техните показания се установявало, че Теодора Георгиева

още преди 2020 г. била чест посетител на “Осемте джуджета”

Разследващите установили, че там имало обособено помещение - т. нар. ВИП салон, вляво от входната врата на ресторанта в дъното зад огледална врата тип “слайдер”. Създавала се илюзия, че зад вратата няма друго помещение. Достъпът до ВИП салона не бил свободен. Теодора Георгиева обаче била клиент със специален достъп, твърдят трима свидетели, чиито имена прокуратурата не съобщава.

Петьо Петров през 2010 г.

Свидетел №1 казал, че много често съпровождал Теодора Георгиева до ВИП залата.

Тя се държала надменно и арогантно

Отговаряла троснато, демонстрирала самочувствие и близки отношения с Петьо Петров. Една от дейностите, която Пепи Еврото възлагал на свидетеля, била да брои пари, които му давал, да ги поставя в плик и да пише на него имената на получателите. Свидетелят бил категоричен, че едно от имената било на Георгиева, като в списъка срещу името стояла сумата 10 000 лв. Тя все още не била назначена за европейски прокурор. Пликове с по 10 хил. лв. свидетелят подготвял поне три-четири пъти. След поредната среща на Петров с Теодора Георгиева той се пошегувал, че бил “Пепи Еврото”, а тя вече е “Теди Еврото”.

Петров обичал да се хвали пред свидетеля с постиженията си в сферата на лобизма в съдебната система. След едно от посещенията на Георгиева се обърнал към него с думите “И тая аз съм я направил,

тая от обикновена селянка я направих европрокурор”

Свидетел №2, който бил охранител в “Осемте джуджета”, казал, че при посещенията на Теодора Георгиева в ресторанта винаги се прегръщали с Петров, който му обяснил, че това е бъдещият европрокурор. Тя посещавала ресторанта по един-два пъти в седмицата, като първият му сблъсък с нея бил още в края на 2019 г. Винаги била сама, държала се грубо, с пренебрежение му подавала палтото си и му нареждала къде да го закачи.

Свидетел №3, която вероятно е бившата жена на Пепи Еврото - Любена Павлова, разказала, че лично приготвяла всеки месец сумата от 10 хил. лева за Теодора Георгиева по нареждане на Петров. От септември 2019 до края на юли 2020 г. в порядъка на поне 10 пъти. Сумата се давала след 25-о число на месеца, все едно е била на заплата при Петров, както било и със заплатите във фирмата.

“Фактът, че Теодора Георгиева е посещавала ресторант “Осемте джуджета”, не е правно укоримо, но е притеснително, че не го е посещавала да закусва, обядва или вечеря като клиент, а да получава парични суми за извършване на определени действия и определено поведение от нейна страна, както и да спазва определена линия на поведение във връзка със служебното си положение на магистрат - съдия и впоследствие като европрокурор”, пише в справката на СГП. Допълва се, че трябва да бъдат извършени още разпити и на други, да бъдат назначени експертизи, да се анализират доказателства. Дали е направено, не е известно. Самата Георгиева е в България от края на миналата седмица и е с охрана, защото се чувствала заплашена.

Шефката на СГП Емилия Русинова (най-вляво) и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов присъстваха във вторник на встъпването в длъжност на районния прокурор на София Марин Малчев (между тях). На събитието беше и заместничката на Сарафов Ваня Стефанова.

Министър Янкулов: Защо не е обвиняема, щом е имало обосновано предположение за корупция

Министър Андрей Янкулов

Напълно неясно е защо лицето, за което се твърди наличие още към юни 2025 г. на обосновано предположение за извършено корупционно престъпление, досега не е привлечено в качеството на обвиняемо? Това пита в своя позиция министърът на правосъдието Адрей Янкулов по повод разпространеното писмо на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов до Лаура Кьовеши, в което има информация, че срещу европейския прокурор Теодора Георгиева от миналата година има разследване.

Според министъра “остава изключително притеснителното впечатление, че подобен тип наказателни производства се използват за други цели, като например злепоставяне, сплашване, дискредитиране”.

Янкулов попита още и защо се събират доказателства, след като не се използват по предназначението си в наказателния процес.

И допълва, че публикуваните материали от ръководството на прокуратурата всъщност “подкрепят тезата му за спешна необходимост от качествена промяна в нейното управление, което е в интерес на правосъдието”.

Министърът на правосъдието призова държавното обвинение “да прояви същия стандарт на прозрачност по отношение на свидетелските показания и други доказателствени материали от всички разследвания на мрежата “Осемте джуджета”, засягащи всички други високопоставени магистрати, в това число административни ръководители на ключови прокуратури”.

“Прави впечатление обаче скриването на съществени обстоятелства като номера на воденото наказателно производство, името на наблюдаващия прокурор, част от датите на съответната комуникация и статуса на разследването към настоящия момент”, допълва министър Янкулов в своята позиция.

Според него самите материали съдържат крайно смущаващи факти относно разследването от изключително висок обществен интерес.