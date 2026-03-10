ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 евро бонус Великден за най-бедните, 20 за тези ...

Джигит, карал със 137 км/час от Поповица за Пловдив, обжалва глобата, не било ясно къде е заснет

Ваня Драганова

Камера за превишена скорост Снимка: МВР

Фишът обаче е потвърден и ще трябва да плати 400 лв. 

Водач от Първомай, засечен да шофира мерцедес със 137 км/час на пътя от Поповица за Пловдив, обжалва наложената му глоба от 400 лв. с аргумента, че не е ясно къде точно е бил заснет. Мобилна камера на Пътна полиция отчела нарушението в 11,40 часа на 31 юли 2024 г. и на мъжа зад волана бил съставен фиш.

Той го обжалвал, но състави и на Районния съд в Асеновград, и на Административния в Пловдив намират, че мястото на нарушението е безспорно установено - на 155 м от камерата в участък, за който важи ограничението от 90 км/час. Така санкцията е потвърдена и сумата от 400 лв. трябва да бъде платена. 

