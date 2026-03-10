Министър Попов и кметът на Велико Търново обсъждат как да намалят миризмите в града

Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов се срещна с кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, за да обсъдят множеството сигнали от граждани за миризми в града и възможните действия за намаляване на въздействието върху околната среда от дейността на работещата инсталация на „Кроношпан". Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитиран от БТА.

Юлиян Попов и Даниел Панов постигнаха съгласие да бъдат предприети съвместни действия за ограничаване на разпространението на миризми. Двамата се обединиха и в разбирането, че е необходимо осигуряване по-добра публичност, както и да бъде повишена информираността на обществото относно въпросите, свързани с разпространението на миризми, допълниха от МОСВ.

Служебният министър пое ангажимент да бъдат предприети действия за възлагане на замервания на миризми с оглед установяване на потенциалните източници и възможността за тяхното ограничаване. Кметът на Велико Търново изрично подчерта мнението си за необходимост от намаляване на допустимите норми, при които работи инсталацията на „Кроношпан".

В разговора е обсъдена и готовността на общините за въвеждане на принципа „плащаш, колкото изхвърляш" и са споделени добри практики, въведени от Община Велико Търново, съобщиха също от МОСВ.

Инспекцията по труда във Велико Търново е образувала три административно-наказателни производства срещу завода „Кроношпан", съобщиха преди дни от пресцентъра на областната администрация в старата столица.