Прокурорската колегия решава дали да смени и.ф. главен прокурор

БОРИСЛАВ САРАФОВ

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава дали да смени Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

Миналата седмица, по искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, с този казус се зае Пленумът на кадровиците. След 6-часово заседание те прецениха, че кадровите въпроси са в компетенциите на ресорната колегия, съобщи Нова тв. Преди година именно представителите на държавното обвинение във ВСС излязоха със становище, че Сарафов е в заварено положение. Според тях за него не се отнасяло, че може да остане на поста главен прокурор не повече от 6 месеца.

БОРИСЛАВ САРАФОВ

