Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата

Андрей Гюров Снимка: Николай Литов

Служебният премиер Андрей Гюров ще обсъди с министрите мерки, свързани с покачването на цените на горивата и енергоносителите у нас заради войната в Близкия Изток. Очаква се те да бъдат обявени до края на седмицата.

Гюров обясни, че се обсъждат всички варианти, така че най-уязвимите хора да бъдат защитени и това да бъде управлявано през удължителния бюджет.

Вчера пред депутатите заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов заяви, че държавата подготвя компенсаторни механизми при задълбочаване на кризата в Близкия изток. Той обясни, че има достатъчно горива в момента и че от НАП и Агенция "Митници" започват да следят пазара за евентуални нарушения, съобщава БНТ.

