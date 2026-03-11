Дълбоки ровове след ремонт на ВиК в Добрич, линейка не стигнала до пациент

Живущите в блок в квартал Добротица в Добрич стигат трудно до домовете си, след като местното ВиК разкопава за ремонт и остава всичко незавършено.

Преди дни линейка не стига до пациент заради разкопките, показа сутрешния блок на Би Ти Ви.

В началото на януари започна изкопната работа и подмяната на тръбите. От края на януари и началото на февруари нищо не се случва - има стърчащи тръби, ровове а това ограничава достъпа на линейки, пожарни автомобили. И самите живущи няма къде да паркираме. Много е трудно и за майките с колички. Единственият изход е през тунел, който има по 10 стъпала от всяка страна, обясни живуща в квартала, която подава до телевизията.

Ще се оправи, трябва да отлежи, не е сега моментът, отговаряли от ВиК на хората от квартала, които питат докога да чакат да оправят квартала им.

"В ситуация на неотложна аварийност и предвид тежките метеорологични условия, подравняването на терена на строителната площадка бе отложено. Дружеството е предприело всички необходими действия и уверяваме, че процесът на е преустановен. Предстои подравняване на терена и възстановяване на настилката", пишат от ВиК до Би Ти Ви.