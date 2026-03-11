България уведоми Тръмп, че няма да спазва временно Устава на Съвета за мир

България е уведомила американския президент Доналд Тръмп, че временно няма да прилага устава на Съвета за мир. Правителството "Желязков" е уведомило САЩ, че съгласно Конституцията "временно" няма как да прилага устава на Съвета за мир до неговата ратификация от Народното събрание.

Това става ясно от писмен отговор на служебния премиер Андрей Гюров до депутата от ПП-ДБ Васил Пандов. Депутатът цитира чл. 85, ал. 1, т. 2 на българската Конституция, според който уставът на борда за мир подлежи на ратификация със закон от парламента – преди този акт обнародването не обвързва България и няма правно действие, съобщава "Сега".

Пандов е попитал Росен Желязков дали е уведомил САЩ за това, но не е получил отговор, а след това кабинетът предаде властта на служебното правителство.

Сега Гюров обяснява, че с Решение №46 на МС от януари за одобряване и подписване на Устава на Съвета за мир при условие на последваща ратификация е одобрен самият устав като основа за водене на преговори. Също така е упълномощен министър-председателят (тогава Росен Желязков) да подпише този устав от името на Република България – при условие на последваща ратификация. Възложено му е да уведоми и САЩ, че документът няма да се прилага временно, защото така и не дойде нужната ратификация от парламента.

В края на януари т.г. страната ни неочаквано се присъедини към организацията на Доналд Тръмп, която е бойкотирана от ЕС. Бившият премиер Росен Желязков се появи на Световния икономически форум в Давос и легитимира участието на България в Съвета за мир.

Към инициативата на Тръмп се присъединиха 19 страни. Франция чрез Еманюел Макрон, Великобритания чрез Киър Стармър, Германия чрез Фридрих Мерц, Украйна чрез Володимир Зеленски - както и много други европейски страни отказаха да се присъединят към Съвета за мир.