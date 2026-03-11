Служители на столичния градски транспорт излизат на протест

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служители на градския транспорт в София излизат на протест с искане за увеличение на заплатите и по-добри условия на труд.

Те настояват за диалог с представители на изпълнителната и местната власт и отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията с 5%.

В противен случай предупреждават, че отново ще преминат към ефективни протестни действия.

Акцията е по инициатива на КНСБ и започна в понеделник с протести в пощите и в градския транспорт във Врана.

Във вторник в знак на протест и в Русе блокираха движението по ключови улици и булеварди в града.

За увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт на столицата със задна дата от 1 януари са необходими общо 8,38 млн. евро от бюджета, съобщава бТВ.

За „Столичен автотранспорт“ нужната сума е 2,31 млн. евро. За „Столичен електротранспорт“ са необходими 2,28 млн. евро. В „Метрополитен“ трябва да се отпуснат 2,76 млн. евро, а в Центъра за градска мобилност – 1,03 млн. евро, съобщиха преди дни от КНСБ.