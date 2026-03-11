Законопроектът за лобизма ще влезе на първо четене в пленарната зала

Първо гласуване на Законопроект за прозрачност и почтеност в управлението т.нар. закон за лобизма влиза на първо четене в пленарната зала според публикуваната на интернет страницата на Народното събрание проектопрограма. Вносители са бившият министър на правосъдието Георги Георгиев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и група народни представители.

Със законопректа се въвежда терминът „представителство на интереси", за да се избегне наслоената негативна нагласа към понятието „лобизъм". Вносителите казват, че създаването на нормативна уредба, която да регламентира лобистката дейност, е залегнало като мярка в Националния план за възстановяване и устойчивост (етап IV), мярката е поставяна нееднократно в докладите за върховенството на закона на Европейската комисия, в доклада за България от Петия кръг на оценка на Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа и е ангажимент, поет от страната ни, в процеса на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Целта на законопроекта е да бъде осигурена прозрачност, равноправен достъп и ред, по който всички заинтересовани физически и юридически лица – представители на интереси, да изразяват мнение и да оказват въздействие в процеса на изработване на нормативни актове и други актове, които имат значение за формулиране на основните насоки на обществено развитие. Предвидено е представителството на интереси да бъде осъществявано при спазване на принципите на откритост, прозрачност, отчетност, добросъвестност и почтеност, като значението и приложното поле на всеки от тях е очертано. Кръгът от органи и лица, пред които се осъществява представителство на интереси, е определен въз основа на правомощията им за подготовка, издаване или приемане на нормативни актове, общи административни актове, стратегически планове, програми и други документи с такава характеристика – национални или на Европейския съюз, както и на други актове, предвидени в закон.

В проекта на програма е включено също първото четене на Законопроект за обществения транспорт, както и второто гласуване на промени в Закона за защита от дискриминация.

Очаква се в четвъртък депутатите да обсъдят на първо четене пет законопроекта за промени в Наказателния кодекс, както и да изслушат служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков във връзка с ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и и 6-и блок на Атомната електроцентрала "Козлодуй".

За петък в програмата на депутатите е предвидено първото гласуване на промени в Закона за железопътния транспорт и редовният парламентарен контрол, пише БТА.