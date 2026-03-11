Съдът оправда актьора Христо Шопов - няма доказателства, че е заплашвал с убийство съседката си

Няма доказателства, че е извадил пистолет и заплашил с убийство Патриша Тийвс

Мислех, че някой иска да проникне в къщата, взех пистолета, но като видях, че е съседката, го върнах в сейфа, казва актьорът пред съда

Съдът оправда актьора Христо Шопов. Известният актьор, погнат за закана за убийство, придружена с насочването на огнестрелно оръжие към гражданката на Люксембург - Патриша Тийвс, е оправдан по всички обвинения от Софийския районен съд.

Това стана ясно на последното заседание, което бе преди ден.

Темида бе категорична в решението си и оправда изцяло Шопов, защото има много разминавания в показания на Тийвс и съответно по-голямата част от тях са дискредитирани - те се разминават хронологично и не отговарят на събраните по делото доказателства. Няма и доказателства, че Христо Шопов е изрекъл заплахите "Ще те застрелям в лицето с пистолета си" и "Ще те убия". Досега Тийвс твърдеше тези неща, които обаче не са подкрепени от нищо. И на записа, направен от Тийвс по време на скандала помежду им, не се чува актьорът да ги казва - има само накъсани фрази, в които се чува "убия", но няма смислено изречение, което да доказва, че осъществява такава заплаха. Също така Темида поясни, че на записа, направен от Тийвс, е доказано, че Шопов държи ключове, а не пистолет. Тийвс твърди, че е пистолет. Тя го била възприела като такъв и се уплашила, но на делото стана ясно, че пистолет не е насочван към нея.

Софийският районен съд също така уточни, че е малко вероятно, дори изглежда невъзможно Тийвс да е изпитвала страх за живота си, защото тя не спира да ругае по Шопов и жена му, да ги провокира и да снима целия скандал. Това не е поведение на човек, който го е страх, категоричен е съдът.

Христо Шопов реши да даде обяснение за пръв път на последното заседание. Актьорът разказа какво се е случило, а съдът сметна думите му за истинни, защото доказателствата подкрепят неговата версия, а не тази на гражданката на Люксембург.

"На 23 срещу 24 февруари 2024 година жена ми Мариана ме събуди. Каза ми, че някой е влязъл в двора ни и блъска по прозорците и по вратите. Взех си пистолета, единия от трите, които притежавам - Глок 19, и излязох на двора. Тогава видях, че това е съседката ни Патриша Тийвс. Мариана излезе и тогава започна скандалът. Аз се прибрах вкъщи, оставих пистолета, след което излязох отново навън. Никога не съм й насочвал пистолета, той дори не беше в мен по време на последвалия скандал. Не съм я заплашвал с убийство или по какъвто и да е било начин", категоричен бе Шопов пред магистратите.

Актьорът призна за едно-единствено нещо, извършено от него, което погазва закона, но пък в случая точно за това няма повдигнати обвинения.

"Тийвс ни заплашваше - мен, жена ми и сина ми, като дори казваше, че ще дойде една от големите телевизии, защото се интересували от мен. Причината е, че по това време синът ми се махна от дадената телевизия и те се интересуваха от него. Тийвс се държеше провокативно. Казваше: "Ела, удари ме. Айде, ще ме удариш ли, направи го". Няколко пъти се опитах да потуша скандала, но не успях. Тогава се приближих и я бутнах, тя залитна и падна. След това се обърнах и се прибрах. Те с Мариана продължиха малко да се карат, но и жена ми се прибра. След 10 минути чух и видях патрулките. Това се случи", разказва за пръв път за скандала актьорът, изиграл Пилат Понтийски във филма на Мел Гибсън "Страстите Христови".

