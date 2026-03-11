Жена загина при пожар в къща в крумовградско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена е загинала при пожар в къща в крумовградското село Голям Девесил, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за инцидента е подаден на 10 март 2026 г. в 09:09 часа в оперативния център на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Кърджали. На място незабавно е изпратен един пожарен автомобил с екип на РДПБЗН – Кърджали.

Огнеборците са потушили пламъците, но при пожара е загинала жена.

Причината за възникването на пожара към момента не е изяснена. По случая е започнато разследване от Районното управление на МВР в Крумовград.