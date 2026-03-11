Атанас Славов: Сарафов е нелегитимно изпълняващ функциите главен прокурор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов продължава да заема поста в нарушение на закона. Това заяви по БНТ бившият министър на правосъдието и депутат от ПП–ДБ Атанас Славов. Според него решението е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да приложи закона и да избере временно изпълняващ длъжността.

Славов коментира ситуацията около ръководството на прокуратурата в деня, в който прокурорската колегия на ВСС заседава по темата. Той заяви, че според него настоящото положение е незаконно.

„ Той за нас е незаконно изпълняващ функциите и нелегитимно изпълняващ функциите, затова са и тези протести, които не са спирали дълго време", коментира Славов.

По думите му законът може да бъде приложен сравнително лесно, ако прокурорската колегия вземе решение.

„Сега има заседание днес на прокурорска колегия. Тя просто трябва да приложи закона. Просто трябва да определи друг изпълняващ прокурор. Прокурорите са 1500 човека. От 1500 поне няколко стотин имат правото да заемат тази длъжност."