93 пожара за денонощие в страната, жена загина

При пожари в страната за изминалото денонощие е загинал един човек, а трима са пострадали. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 131 сигнала за произшествия и са потушили 93 пожара.

При пожар в къща в района на Кърджали е загинала жена. Причината за инцидента към момента не е установена и случаят се разследва.

Тримата пострадали са двама мъже и една жена. Мъж е пострадал при пожар на тераса в жилищна сграда в Плевен. След възпламеняване на газова бутилка в Кнежа също е пострадал мъж, който е транспортиран до болнично заведение. Във Варна отново след възпламеняване на газова бутилка на балкон в жилищна сграда е пострадала жена.

С материални щети са възникнали 21 пожара за изминалите 24 часа, от които десет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 72 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, а 26 при оказване на техническа помощ.

Осем лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, пише БТА.

