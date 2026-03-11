ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учител стана заместник областен управител на Кърджали

Ненко Станев

Гюрай Сюлейман е назначен за заместник областен управител на Кърджали. СНИМКА: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Учител стана заместник областен управител в Кърджали, съобщиха от областна администрация. Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров от поста е назначен Гюрай Сюлейман. Досегашният заместник областен управител Кадир Муарем е освободен. Гюрай Сюлейман е завършил предучилищна и начална училищна педагогика. Има и магистърска степен "Финанси".

Сюлейман вече има опит в областната администрация. Той е заемал поста заместник областен управител на Кърджали в периода от 2 август 2023 година до 27 юни 2024 година.

