Затварят за ремонт опасен път, вкарват тежките камиони в Горна Оряховица

От 16 март 2026 г. пътят между Лясковец и възел „Честово" (III-514 – Лясковец – II-53) ще бъде напълно затворен за моторни превозни средства поради започващ основен ремонт на участъка. Въвежда се временна организация на движението, като то ще се осъществява по обходен маршрут през Горна Оряховица по улиците „Отец Паисий", „Родопи", „Свети Княз Борис I", покрай „Захарни заводи" до надлез „Честово" и обратно, като на ключовите кръстовища ще бъдат поставени указателни табели за отклоняване на движението, посочва в пост във Фейсбук кметът на Лясковец Васил Христов.

"Пътят няма да бъде само преасфалтиран, а ще се извърши основен ремонт – изкоп и насип, нова пътна основа, разширяване на двете платна, полагане на два пласта асфалт, изграждане на канавки, както и нова маркировка и пътни знаци. Призовавам водачите да се съобразяват с въведената временна организация на движението, която ще бъде в сила до 31 юли 2026 г. При добри метеорологични условия по време на изпълнението на обекта участъкът може да бъде пуснат по-рано от предвидения срок", допълва кметът на Лясковец.