Събраха 4212 евро в акцията „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми"

Ротаракт клуб Велико Търново събра 4212 евро

по време на инициативата „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми". Тя се проведе на 7 и 8 март в национален мащаб, обединявайки 16 града в България, съобщиха от клуба.

Кампанията стартира именно във Велико Търново през 2018 г., а през годините постепенно се разраства и привлича все повече клубове и доброволци в страната, които застават зад каузата в подкрепа на семейства с репродуктивни затруднения.

Тази година инициативата във Велико Търново се проведе на две локации.

На 7 и 8 март доброволците на Ротаракт клуб Велико Търново бяха пред театъра в града, където раздаваха цветя срещу дарение в подкрепа на каузата.

На 7 март клубът се включи и в събитие в парк „Дружба", организирано от танцов състав „Хоп Троп", където посетителите също имаха възможност да подкрепят инициативата.

Благодарение на съпричастността на жителите и гостите на Велико Търново тази година кампанията успя да събере 4212 евро, които ще бъдат използвани в подкрепа на каузата на фондация „Искам бебе".