22-годишен крие канабис зад външна тоалетна в двора

Наркотични вещества иззеха служители на полицейските управления в Стражица и Полски Тръмбеш. Във вторник при проверка в имот в Стражица, обитаван от 67-годишен мъж, зад външна тоалетна е намерен и иззет плик, с около 25 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Като съпричастен към деянието е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР 22-годишен местен жител.

Същия ден при проверка в имот в с. Вързулица, обитаван от 40-годишен мъж са иззети около 2 грама бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По двата случая са започнати досъдебни производства.