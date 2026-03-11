ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бъдещи юристи от ВТУ писаха евродиректива в Международната правна седмица в Льовен

Дима Максимова

Студентите от ВТУ с преповадателя доц.Христо Орманджиев Снимка: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет участваха в Осемнадесетото издание на Международната правна седмица в Льовен, Белгия.

В инициативата се включиха представители на още девет университета от различни европейски държави. Студентите бяха разпределени в политически групи по модела на Европейския парламент. Те работиха по проект на директива, изготвяха предложения, обсъждаха текстове и ги подлагаха на гласуване в симулиран Европейски парламент, предадоха от ВТУ

По време на правната седмица участниците изслушаха лекции от ръководителя на Главна дирекция „Конкуренция" към Европейската комисия и от председателя на Съда на Европейския съюз.

В програмата бяха включени и посещения във Върховния касационен съд на Белгия и в Европейския парламент.

Събитието завърши с гала вечер с участието на преподаватели и студенти от всички университети.

