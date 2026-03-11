ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ИТН Румен Радев е "продавач на илюзии на политическата сергия"

Весела Бачева

Станислав Балабанов

"Новият продавач на политически илюзии на политическата сергия" - така от ИТН определиха подалия оставка като президент Румен Радев в декларация в парламента. Държавният глава Илияна Йотова пък е "изпълнителят им (б.а - на ПП-ДБ) в президентството".

Докато Радев беше държавен глава, ИТН се държаха уважително към него, подкрепяли са негови позиции. Дори бяха радетели на идеята за президентска република, макар да твърдяха, че това няма нищо общо с личността на Радев. В интервю за "24 часа" от октомври 2024 г. лидерът на ИТН Слави Трифонов дори разказа, че с Радев са в "добри отношения и много го уважава", че се чуват редовно, а отношенията им са дори приятелски.

Когато Радев подаде оставка през януари, Трифонов писа във фейсбук, че "го приветства с добре дошъл на политическия терен".

