ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Анна Кръстева: От Радев се очаква нещо разли...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22446926 www.24chasa.bg

Цената на шофьорските курсове може да скочи до 1000 евро заради скъпите горива

2840
Цената на шофьорските курсове може да скочи до 1000 евро, ако горивата продължат да растат Снимка: Пиксбей

Шофьорските курсове у нас са пред сериозни промени, включващи задължително нощно кормуване, нови технически изисквания и затягане на контрола. Заради новите правила и икономическата ситуация цената за категория „В" на места може да достигне около 1000 евро.

 Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите беше категоричен, че новите административни изисквания сами по себе си не са причина за по-висока цена. „Единствената причина, която би могла да бъде за известно поскъпване, това е, ако продължава да се качва цената на горивата. Нищо друго няма като повод за допълнително поскъпване на курса", заяви той пред Нова телевизия. По думите му горивото е един от основните разходи в обучението по управление.

Относно въвеждането на задължително нощно каране, Георгиев разкри, че това не е новост в програмата. „Винаги управлението в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване – е било задължително упражнение в учебната програма", посочи експертът. Според него фактът, че една „огромна част" от обучителите не са го изпълнявали, се дължи единствено на „липсата на какъвто и да е контрол от страна на Автомобилна администрация".

Красимир Георгиев изрази сериозно съмнение, че новите електронни приложения и GPS контрол ще решат проблема, ако данните продължат да се нанасят ръчно: „Ако аз го отбележа в електронното приложение ръчно, това означава, че пак няма да се кара нощем".

Красимир Георгиев отправи остри критики към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", посочвайки „крещяща липса на компетентност и най-вече на желание за промени". Той подчерта, че за истинска реформа е необходима система за „чекиране" на самите курсисти при идване и тръгване от теория, за да се гарантира, че те реално присъстват в кабинета.

Цената на шофьорските курсове може да скочи до 1000 евро, ако горивата продължат да растат Снимка: Пиксбей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание