Андрей Янкулов: Не изглежда прокуратурата да иска да изясни всичко по случая с Теодора Георгиева

„Прокуратурата допълнително се дискредитира с отговора, в който признава, че има убедителни доказателства за корупция на Теодора Георгиева. Не може да бъде обяснено защо не са предприети действия. Ако са счели, че доказателствата не са убедителни, защо са ги изпратили на Европрокуратурата? Не изглежда прокуратурата да иска да изясни всички обстоятелства по случая". Това каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на „Здравей, България" по Нова.

По думите му е абсолютно необяснимо, че българската прокуратура изпраща на европейската справка с обосновано предположение за извършено престъпление - взимане на подкуп, като това е оставено без никакви последици и чак сега се разбира публично. „Не е ясно как е изяснявана цялостната фактическа обстановка и дали доказателствата са проверени. По този начин не може да се води производство. Прокуратурата казва, че има показания на трима свидетели, но не е ясно каква е самоличността им, а това също е важно. Тя предоставя информация за разследване, по което не се знае какво се случва в момента", допълни министърът.

Според Янкулов в разследването по случая „Осемте джуджета" е имало сходни показания за подкупи за магистрати от Пепи Еврото, но не е ясно чии са. „Преди година прокуратурата заяви, че ще проверява изтеклите в публичното пространство записи по делото. Във вчерашната справка няма информация за това дали е назначена видеотехническата експертиза, за която се говореше. Теодора Георгиева не отрича среща с Пепи Еврото, но казва, че записът е орязан. Можем да направим обосновано предположение, че тези материални носители са се озовали в СГП. Оттам насетне не знаем какво се е случило с тях", отбеляза вицепремиерът.

Янкулов обясни, че всички магистрати се разследват за престъпления по служба от Софийската градска прокуратура. Той припомни, че за и.ф. главен прокурор съществува механизъм за разследване от ад хок прокурор. Според него обаче той много трудно функционира, макар този разследващ магистрат да има по-голяма независимост.

Правосъдният министър уточни, че смята да поиска информация за това дали софийският градски прокурор Емилия Русинова е пътувала с кола на Петьо Петров. „Тя може да послужи за изясняване на потенциалните връзки на Пепи Еврото с магистрати. Имам правомощията да потърся дисциплинарна отговорност при доказване на такива. Влиянията в правосъдието работят на основание зависимости, кариерно израстване или материални облаги. Шест години след започването на случая „Осемте джуджета" можем да кажем, че тази мрежа е била сериозен инструмент за влияние в правосъдието и разплитането ѝ е от голяма важност", коментира Янкулов.

Той посочи, че ще бъде създаден механизъм за институционална подкрепа на магистрати, основно с цел физическа защита. „Трябва да има и психологическа подкрепа, а институциите да третират магистрата като ценен човек, който да бъде използван за разплитане на мрежи за влияние", категоричен е министърът.

Припомняме, че вчера държавното обвинение излезе с позиция, в която заяви, че служебният министър на правосъдието чрез действията си уронва авторитета както на българската, така и на Европейската прокуратура. Затова ПРБ съобщи, че ще информира европейския главен прокурор и институциите за действията, които представляват „опит за дискредитиране на приключила дисциплинарна процедура в Европейската прокуратура".

А в неделя, в предаването „На Фокус", временно отстраненият български прокурор Теодора Георгиева заяви, че е сезирала правосъдния министър за възможни престъпления на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.