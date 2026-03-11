Задържаните по случая в дома в село Ягода вече на свобода срещу парична гаранция

Продължават сигналите за незаконни домове за възрастни и болни хора и лоши условия на живот. Преди дни прокуратурата е започнала ново разследване за къща в Поморие. Как са защитени правата на най-уязвимите, показа репортаж на Би Ти Ви.

През лятото на миналата година съвместни проверки разкриха къщи, в които живееха възрастни и болни хора в ужасяващи условия – връзвани, бити, недохранени, упоявани и изолирани от близките си и околния свят.

Тези подозрения предстои да се доказват в съда. Но дейността е била маскирана като друг вид търговска дейност, например предоставяне на стаи под наем. Шокиращо беше състоянието на хората, изведени от такава къща в село Ягода, Варна и Говедарци.

Случаите се разследват от прокуратурата и нито един все още не е влязъл в съда. Всички задържани по случая в село Ягода вече са на свобода срещу парична гаранция.

При проверка Агенцията за качество на социалните услуги е установила, че част от хората, свързани с къщите на ужасите, са продължили със същата дейност до средата на лятото, когато са разкрити. И преди по-малко от месец прокуратурата в Бургас е образувала досъдебно производство заради лошите условия на живот и грижа.

Какво се промени след масовите проверки миналата година?

Бяха направени промени в Наказателния кодекс в последния работен ден на миналата година, с които предоставянето на социална услуга от резидентен тип без лиценз, т.е. с настаняване, се превърна в престъпление.

Предвижда се затвор – до 5 години както и глоба. Контролът и наказанията в Закона за социалните услуги също се затегна. Проверяващите отчитат, че от началото на годината има ръст на случаите, в които доставчиците на социални услуги сами се отказват от лицензите си, защото не отговарят на изискванията и преценяват, че не могат да ги изпълнят.

Преди дни в телевизията получават сигнал за лоши условия в частен дом за стари хора в Горна Баня.

Оплакванията са за недостатъчно и неподходящо хранене, без съобразяване със заболявания като диабет, ограничаване на приема на вода, нередовно даване на лекарства, лоша хигиена в стаите, липса на реални разходки и социален контакт, ограничаване достъпа на близки до настанените, грубо отношение от страна на част от персонала.

Домът е лицензиран като социална услуга за настаняване на хора в надтрудоспособна възраст. В него живеят около 50 души срещу такса от около 750 евро. Собственикът, д-р Валентин Панов, който притежава общо 4 дома в близост до София, отхвърля всички обвинения от сигнала.

„Даже изхвърляме храна, защото този кетъринг, няма да го хваля, но той носи повече, отколкото е нужно. И храна винаги остава. Ограничение във вода не правя. Знам как се работи. Знам, че някъде ходят и спестяват смяната на памперси, като не им даваш вода, те естествено не мокрят памперсите. Такава политика нямам категорично", казва д-р Валентин Панов, собственик на дом за възрастни хора.

Домът е проверяван от Агенцията за качество на социалните услуги през януари и има издадени предписания, които трябва да се изпълнят до април. Оттам обясняват, че част от констатациите им съвпадат с твърденията от сигнала.

„Припокрива се с недостатъчно персонал, припокрива се с невземане предвид мнението на потребителите при организиране на храненето, припокрива се с това, че не е осигурено диетично хранене. С липсата на социална работа, която обаче е започнал да набира персонал", казва Диана Петрова.

„Относно диетичното хранене аз имам една забележка и тя е сериозна. Никъде в медицинските документи, които пристигат при нас, не е отбелязано на каква диета трябва да бъде човек. За всеки, който е с диабет, кетърингът доставя отделна храна за него", обясни д-р Валентин Панов.

Най-сериозен обаче продължава да бъде проблемът с къщите за стари и болни хора, които работят без лиценз за социалната услуга. Агенцията за качество на социалните услуги вече е сигнализирала прокуратурата за съмнителни случаи и има образувани проверки. Проверява се и обект, свързан с хора от т.нар. „къщи на ужасите", открити миналото лято.

„Доставчик, който предоставя услуги в обект на лица при нарушаване на абсолютно всички норми, на права на лица с увреждания, на права на лица, които имат необходимост от медицинска грижа. В този случай сигнализирахме прокуратурата", заяви Петрова.

Една от причините за съществуването на нелегални къщи за стари хора е това, че няма места за всички в легалните.

В момента, с европейски средства, тече ремонт на държавни домове.

Той е на стойност 197 милиона евро и трябва да приключи до средата на годината. Капацитетът за настаняване в тези домове е 5600 места, но заради ремонта е намален и чакащите за място са 900 души.

Един от домовете, които се ремонтират, е „Гаврил Кръстевич" в Пазарджик.

„Преди ремонта сградата беше в окаяно състояние. След ремонта поставихме едно добро ниво, което трябва да продължим да надграждаме. Освен добрата сграда, е важно качеството и на самата услуга", каза Гергана Ичева.

Държавата е предвидила и 187 милиона евро, с които да се разкрият нови 222 социални услуги за хора с увреждания, 155 от тях от резидентен тип. В тях ще могат да се настанят над 2000 души. Така ще може да се закрият повече от половината съществуващи домове за пълнолетни с увреждания.