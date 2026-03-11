ЦИК променя изборния протокол - ще прилича на бюлетина, за да има по-малко грешки

Комисията дала повече време за назначаването на членове на СИК, за да няма замени в последния момент. На последните избори били констатирани над 10 хил. промени в съставите

Ще дават бонуси на членовете на секциите, които предадат изборните си протоколи без грешка

В секциите ще имат 2 цвята чували - бял за книжата и черен за другите материали, за да няма обърквания и загубени бюлетини

Министерството на електронното управление отново ще работи с "Информационно обслужване" за осъществяването на видеонаблюдението, каза министър Георги Шарков

След сериозно обсъждане в Централната избирателна комисия и обществения съвет, установихме къде се правят най-много грешки в протокола. Взехме решение той вече да изглежда като бюлетина за гласуване там, където се записват гласовете, за да може всеки член на СИК да го попълва без грешка.

Това съобщи зам.-шефката и говорител на ЦИК Росица Матева, по време на изслушването на членовете на избирателната комисия и министъра на електронното управление в парламента.

Изслушването бе вкарано в дневния ред по предложение на "Възраждане".

Матева съобщи още, че за членовете на СИК, които попълнят протоколите си без грешка ще има допълнителни възнаграждения. Освен това те ще преминават и през по-сериозни обучения - нещо, за което ЦИК и служебният премиер Андрей Гюров постигнаха съгласие на първата си среща в края на февруари.

По време на изслушването, шефката на ЦИК Камелия Нейкова съобщи, че комисията е издала указание консултациите при кметовете за членове на СИК да бъдат проведени не по-рано от 12 март. Тя обясни, че практиката им показала, че след провеждането на консултациите и определянето на броя на членовете на СИК, на които има право всяка парламентарно представена партия и коалиция, когато РИК получат поименния състав, започва масово освобождаване и заменяне на членовете на секционните комисии.

"При последните избори (от 27 октомври 2024 г. - бел. ред.), са били направени над 10 хиляди замени на членове на СИК независимо, че ЦИК указа да не се извършват безпринципни замени, решението е съобразено с констатациите на Конституционния съд", каза още Нейкова.

Росица Матева обясни, че препоръката кметовете да не бързат с консултациите, е имала за цел да осигури време на партиите да съберат съгласие от бъдещите членове на СИК, за да могат при подаване на състава, тези хора да знаят, че ще бъдат предложени за такива, да се изразили своето съгласие и след назначаването в СИК да няма замени.

Друго изискване, което ЦИК има към членовете на секционните комисии е, да нямат административни или други нарушения. Нейкова обясни, че при административни нарушения при предходните избори глобите са били между 20 и 200 лв.

"Имат дисциплинираща цел тези санкции, когато правите предложения за членове на СИК да не бъдат лица с доказани нарушения на изборния процес, други престъпления и т.н.", допълни тя.

Министерството на електронното управление започва тестването на машините за гласуване. Вчера в сградата на министерството бяха изтеглени номерата на машините, които ще бъдат удостоверявани за съответствие преди вота на 19 април. Целта е да се направи проверка на машините, за да се провери дали отговорят на изискванията, вписани в Изборния кодекс.

МЕУ отговаря за технологическата подготовка и сертификация на машините, както и подготовка на видеонаблюдението, което ще се прави по време на преброяването на гласовете в изборния ден.

"11 528 машини са изправни, ще се използват за изборите, от тях избирахме на случаен принцип 10, които ще бъдат удостоверени и тествани. Процедурата не е свързана хронологично с избора на изпълнител за осигуряването на машинното гласуване (по обществената поръчка на ЦИК единственият кандидат е "Сиела Норма", които отговаряха за това и на предишните вотове. Очаква се тази седмица ЦИК да излезе с решение колко ще струва процесът - бел. ред.)", каза министърът по време на изслушването си в пленарната зала.

Няма сключен договор с изпълнителя, който ще обслужва машините, обясни Шарков. Когато това стане, ще бъдат задвижени и следващите стъпки по процедура.

"Движим се по план, ако има някаква промяна с броя на машините, ще се адаптираме", увери електронният министър.

Относно видеонаблюдението той заяви, че изпълнението му отново ще бъде възложено на "Информационно обслужване".