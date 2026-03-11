Андрей Гюров: 1 600 000 пенсионери ще получат добавка за Великден, разглеждаме мерки и за горивата

От първия ден работим социалните плащания да не се превръщат в разменна монета за предизборна търговия, каза още премиерът

Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет - избори по правилата. От първия ден социалният и финансовият министър полагат всички усилия социалните плащания да не се превръщат в разменна монета за предизборна търговия. Това каза служебният премиер Андрей Гюров преди заседанието на Министерския съвет.

1 600 000 пенсионери ще получат бонус по 20 или 50 евро за Великден. По 50 евро за празника ще получат хората с пенсии до линията на бедност - 390, 63 евро. За първи път обаче се вкарва и нова скала - минималната заплата. Това означава, че по 20 евро ще получат хората с пенсии между 380,63 и 620,20 евро. Трябва да знаят, че в тези суми се включват всички пенсии, добавки и компенсации. Днес правителството ще гласува 57 800 000 евро за тези добавки за празника.

Снимка: Румяна Тонева

"Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност", каза още той.

Министрите разговорят преди заседанието на Министерския съвет.

В същото време много български граждани усещат натиска на цените и горивата. Това не е проблем само в България, а в цяла Европа, каза още той. И беше категоричен, че не трябва да се позволява напрежението да се прехвърля у нас.

Ние вече разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в цяла Европа, каза още Гюров.

В Хърватия има таван на цените. В Германия има ограничение колко пъти цените могат да бъдат променяни на колонка. В Гърция има предложения за ваучери за горива.

Най-важното за нас е да не губим фокус и поглед от приоритетът - следващите месеци да проведем едни честни избори. Нашата работа е да осигурим спокойствие, грижа в тази криза, за да може силата на гражданите да осигури демокрацията , каза още той.