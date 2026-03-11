В Стара Загора осъдиха мъж, шофирал пиян товарен автомобил

Районният съд в Стара Загора осъди мъж, управлявал товарен автомобил след употреба на алкохол, след като одобри споразумение, постигнато между 46-годишния И. Б, защитника му и представител на прокуратурата, съобщиха от съда. По силата на това споразумение подсъдимият, осъждан преди това, ще търпи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, при първоначален общ режим.

И. Б. е признат за виновен за това, че на 11.12.2024 г. в Стара Загора е управлявал товарен автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, в частност 1,385 промила, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза.

Съдът лиши подсъдимия от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година и три месеца. Осъден е и да заплати сумата 7616,82 евро – равностойността на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението, както и разноските по делото.

Пред съда И. Б. декларира, че е подписал доброволно споразумението, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.