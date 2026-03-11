Адвокатите на обвинения за насилие над Дебора: Съдът в Пловдив е Параграф 22 с режисиран процес (Снимки)

Какво да чакаме от съд, който трябва да плати обезщетение на Георги, питат адвокатите

Категорични са, че Георгиев няма как да получи справедливо наказание

"Как да очакваме безпристрастие от съд, който е осъден да плати обезщетение на Георги Георгиев?".

Този въпрос зададе Петко Кънев, адвокат на обвиняемия Георги, подведен за насилие над Дебора Михайлова. Това стана днес в Пловдивския районен съд, където процесът продължава с разпит на трима свидетели. В залата е и самата Дебора.

"Очаквам всичко да мине както трябва и без искания за отводи. Много се надявам делото да приключи скоро", заяви Михайлова, преди да влезе на заседанието. Снимка: Никола Михайлов

Самият Георгиев осъди неотдавна Районния съд в Пловдив за забавен процес срещу него и трябва да му бъдат изплатени 500 евро обезщетение.

Това накара адвокатите му да изразят съмнение в безпристрастността на магистратите.

"Какво правосъдие да очакваме от съд, който е длъжник на Георги", попита единият от адвокатите му Петко Кънев.

Другият защитник - Валентин Димитров, пък посочи, че единствената цел е Георги да получи присъда - оправдателна или осъдителна, от безпристрастен съд. Но изрази съмнение дали това ще стане. По думите му пристрастието си личало вече от бързите действия на магистратите, които нямали търпение да бъде осъден Георги, за да се защити имиджа на съда.

"На този етап нямаме искания за отвод, но и нямаме очакване съставът да уважи бъдещо такова. Разбира се, че ще бъде предубеден. Ако смятахме, че Георги може да получи справедлива присъда, щяхме да оставим делото да върви без проблем. Ние искахме 20 пъти отвод, съдът не си го дава. Нямаме други лостове. Не можем да ги изгоним от залата", обясни адвокат Кънев. Той се надява в един момент съдът "да се вразуми" и да се отведе.

"Гледайки как върви този процес, ще продължи още дълго. Със сигурност няма да приключи в рамките на тази година, ако се движим с тези темпове", предположи Петко Кънев. Колегата му Димитров пък отсече, че искането за отвод не е самоцелно, нито е опит да се шиканира процеса. По думите му до този момент нито веднъж делото не се е отлагало заради Георги, а само заради други фактори. Неотдавна Георги Георгиев осъди Пловдивския районен съд за забавен процес. Снимка: Никола Михайлов

"Този процес е режисиран от самото начало. Знаете как се стигна до задържането, знаете какво измисляха и изфабрикуваха представителите на прокуратурата, знаете за второто дело за заканите с убийство. Стигна се до там Георги да излежи непостановена присъда - той прекара две години и месец в ареста. И продължаваме със съд, който е осъден да му плати обезщетение. Параграф 22 е тук", заяви адвокат Кънев.

Георги Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г. , след като стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август. Георгиев е изправен пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023-а в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.

Делото веднъж стигна до финалната права, но съдебният състав си направи отвод и се наложи всичко да започне отначало.