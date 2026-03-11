Виктор Чаушев: В "Столичния автотранспорт" има недостиг от 300 водачи

Проблемите в градския транспорт са доста сериозни. Те не са от вчера и от днес. По-рано днес имаше събитие в "Трамкар", на което ние не отидохме, защото много добре знаем какви са условията на труд в общинските транспортни дружества. Няма нужда да се запознаваме с тях, все пак ние управляваме Столичната община. Това е опит за подигравка с общинското ръководство. Така зам.-кметът по транспорта на София Виктор Чаушев коментира поканата от синдикални организации представители на общинското ръководство да се запознаят на място с условията, в които работят служителите на градския транспорт.

"Проблемът е, че разходите се правят по неефективен начин. Дружествата се управляват като своеобразен гевгир - постоянно се наливат пари, те изтичат неясно къде и ефект от това - няма. В "Столичния автотранспорт" въпреки увеличението от миналата година, въпреки промяната в началото на годината, след като километричния пробег доведе до малко увеличение на заплатите, отново недостигът на водачи е 300 души. Пари за подобряване на ефективността на дружествата явно няма, но пари за стари автобуси на десет пъти по-висока цена от пазарната - явно има. Също и за доставки за газ, за да могат едни комисионни да отиват неясно къде", зааяви Чаушев.

Той заяви, че е запознат с исканията на служителите, но те обаче трябва да бъдат отправени към техните ръководители - бордовете на директорите, които са назначени от икономическото мнозинство на СОС. А СОС трябвало да отговори защо тези хора управляват дружествата, въпреки че не се справят с проблемите.

"Прави впечатление, че синдикалната структура на КНСБ организира протести все в градове, в които управлението не е от ГЕРБ. София, Варна и Русе са с кметове, които не са от ГЕРБ. Това е политическа акция, която не носи ползи нито на тях, нито на гражданите като ползватели на услугата. Не можем да наливаме средства в пробита каца", заяви Чаушев.