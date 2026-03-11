ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата и МВР съобщават нови подробности за Петрохан и Околчица (На живо)

Заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова Кадър: Фейсбук/ Новините на NOVA

Разследващите смъртта на шестимата обитатели на хижа "Петрохан" дават нови подробности на пресконференция.

Подробности за хода на разследването на смъртните случаи - край хижата и под връх Околчица, ще дадат заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура София Наталия Николова, зам.-директорът на полицията старши комисар Иван Маджаров, в чийто ресор е отдел "Разследване", и началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП комисар Ангел Папалезов.

Изявление на Прокуратурата и ГДНП относно хода на разследването по случаите „Петрохан“ и „Околчица“

