Прокуратурата и МВР съобщават нови подробности за Петрохан и Околчица (На живо)

Разследващите смъртта на шестимата обитатели на хижа "Петрохан" дават нови подробности на пресконференция.
Подробности за хода на разследването на смъртните случаи - край хижата и под връх Околчица, ще дадат заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура София Наталия Николова, зам.-директорът на полицията старши комисар Иван Маджаров, в чийто ресор е отдел "Разследване", и началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП комисар Ангел Папалезов.
Изявление на Прокуратурата и ГДНП относно хода на разследването по случаите „Петрохан“ и „Околчица“
Изявление на Прокуратурата и ГДНП относно хода на разследването по случаите „Петрохан“ и „Околчица“Публикувахте от Новините на NOVA в Сряда, 11 март 2026 г.