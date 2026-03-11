Русенската професионална гимназия по туризъм е домакин на регионалния кръг на Националното състезание по професии

В рамките на 3 дни в хотел „Дунав плаза" се провежда регионалният кръг на Националното състезание по професии. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Домакин на надпреварата е Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов" и по време на нея ще бъдат отличени най-добрите млади готвачи, сервитьори, хлебар-сладкари и аниматори, а организатор е Министерството на образованието. Гост на официалното откриване беше заместник-кметът Златомира Стефанова.

„Професиите, които сте избрали, са въплъщение на изкуството да правиш хората щастливи. За мен е истинска радост да бъда днес тук сред толкова млади и вдъхновени хора. Русе винаги е бил град на традиции, талант и гостоприемство – и именно затова е прекрасно, че регионалният кръг на Националното състезание по професии се провежда точно тук", обърна се заместник-кметът към участниците в състезанието. Златомира Стефанова изказа благодарност към Министерството на образованието и науката за това, че създава възможности за младите хора да показват своите умения и амбиция. Заместник-кметът изрази поздравления за организацията и към домакините от Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов" в лицето на директорката Ренета Вълева, които по нейните думи „приемат това предизвикателство с много професионализъм и сърце".

„Вие сте тези, които ще градите и развивате съвременния туризъм в Европа. Никога не спирайте да вярвате в способностите си, във вашите идеи и най-важното – винаги мислете за кого го правите, кой искате да бъде вашият гост, в ресторанта ви, в хотела ви, в туроператорската ви агенция, в детския кът, в сладкарницата ви. Не спирайте да опитвайте, дори когато някой се съмнява, че ще успеете", заяви заместник-министърът на туризма Павлин Петров, който пожела успех на участниците.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева призова учениците да покажат най-доброто от себе си, така, както са ги научили преподавателите им. „Всеки ден с труда и уменията си вие оставяте следа в преживяванията на хората, които използват вашия продукт", каза още тя.

В състезанието се включиха близо 60 ученици от 19 отбора от професионалните гимназии по туризъм и профилираните паралелки на средните училища във Враца, Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Ловеч, Плевен и Русе. Надпреварата се провежда в 4 категории, като участниците показват своите знания и умения в реална работна обстановка и са оценявани от жури от професионалисти.

Претендентите за приза „Най-добър млад готвач" имат за задача да приготвят студено/топло предястие с включени задължителни продукти сирене, яйце и магданоз и основно ястие с четири гарнитури – една въглехидратна гарнитура и три зеленчукови или плодови гарнитури с различни текстури и един сос и включени задължителни продукти: свинско месо, гъби и чесън. Младите сервитьори ще декантират вино и сервират ястията, приготвени от готвачите. За да впечатлят журито, хлебарите сладкари ще трябва да приготвят две изделия - багета с мащерка и маслини и чииз кейк с крем със сирене, бисквита – основа, кръмбъл и портокал, смокини и розмарин.

Изявата на аниматорите се провежда в два кръга - дневна анимация на тема „Chain games/ Верижни игри", и вечерна анимация на тема "Today's pulse" .

За победителите и за всички участници в състезанието наградите са осигурени от Министерството на образованието и науката - купи, медали и грамоти.

Гости на официалното откриване бяха още председателят на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство Малинка Маринова, председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите Мая Русанова и управителят на хотел „Дунав плаза" Бейхан Зейнел.