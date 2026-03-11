Хасан Адемов: 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден, а досега такава имаше само за 33% (Видео)

Правителството е готово да защити българските граждани, ако цените на горивата се повишат драстично министър Георги Клисурски

Междуведомствена работна група при премиера ще обсъжда ситуацията

80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден, а досега такава имаше само за 33%. Това каза служебният социален министър Хасан Адемов след заседанието на Министерския съвет.

Над 1,6 млн. пенсионери ще получат бонус за Великден. По 50 евро за празника ще получат хората с пенсии до линията на бедност - 390, 63 евро. За първи път обаче се вкарва и нова скала - минималната заплата. Това означава, че по 20 евро ще получат хората с пенсии между 380,63 и 620,20 евро. По този начин Министерският съвет подкрепя най-уязвимите граждани, каза Адемов. И припомни, че по това се работи от първия ден на правителството, като са разгледани над 10 варианта. Ние сме убедени, че това е мярка в правилната посока, защото се разширява кръга на хората, каза още той.

Новото е, че и пенсионерите над линията на бедност ще получат нещо, малко е, но е нещо. Тези, които имат по-високи доходи няма да получат добавка, защото не би било честно спрямо пенсионерите с ниски доходи, каза още финансовият министър Георги Клисурски.

Хасан Адемов обясни, че се надява следващото редовно правителство да приеме промени и тези помощи да се разпишат в закон, за да не зависят от волята на едно или друго правителство. Освен това по този начин те ще са за всички нуждаещите се.

На днешното си заседание правителството гласува 57 800 000 евро за добавките.

По-късно днес премиерът Андрей Гюров ще свика и междуведомствена работна група, която да обсъди положението с горивата. В нея участват представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенция „Митници", „Лукойл", Държавния резерв, както и други отговорни институции. Ще обсъдим всички варианти и възможности, ако има нужда от мерки, защото виждате, че ситуацията с цените на петрола са динамични, обясни още Клисурски. Призова за търпение и да не се прибързва с прилагането на мерки. Увери обаче, че Министерството на финансите и правителството са напълно готови да защитят българските граждани, ако цените на горивата се повишат драстично. „Министър-председателят беше в Париж, а аз бях в Брюксел. Обсъдихме такива мерки с нашите европейски колеги - както на ниво министри на финансите, така и на ниво министър-председатели. Така че сме в пълна готовност да защитим българските граждани, само ако има нужда", каза още Клисурски.