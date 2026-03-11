Задържаха деветима за кокаин и марихуана, пласирали в Пловдив, Цалапица и София

Сред тях има и жена, действали като организирана престъпна група

Деветима са арестувани, а след това четирима мъже и една жена са привлечени към наказателна отговорност за държане и разпространение на много наркотици, съобщиха от МВР. Те са задържани на 6 и 7 март при специализирана полицейска операция на отдел "Криминална полиция" и служителите на ГДБОП. Извършено е било претърсване и изземване от лек автомобил и няколко частни имота. Общото количество на марихуаната е 4,5 кг, а на кокаина - около 266 грама.

Трима от тях са обвинени и за участие в организирана престъпна група. Те са на по 25, 26 и 21 години. Двама са привлечени към наказателна отговорност за това, че в периода от октомври 2024 г. до 6 март т.г. в село Цалапица и София са държали на публично място с цел разпространение наркотични вещества в големи размери - общо 4766.088 грама марихуана и кокаин, всичко на обща стойност 56 974 евро.

26-годишният пък бил спипан в село Брестовица с кокаин с общо тегло 206,692 грама. Мъжът на 32 години е заловен с марихуаната. У 44-годишната жена са намерени 11 грама кокаин.

Четиримата мъже са били задържани за 72 часа, а след това окръжните магистрати са взели мярка за неотклонение "задържане под стража".