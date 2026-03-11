ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши служебното правителство днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22448157 www.24chasa.bg

Мъж от Сандански е задържан, след като е блъснал друг мъж при скандал

1104
63-годишният нападател е задържан, а пострадалият е в болница. СНИМКА: Архив Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Мъж на 63 години от Сандански е задържан от полицейски служители на Районното управление в града, след като е блъснал друг мъж при възникнал спор, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Инцидентът е станал в следобедните часове на 10 март в района на улица „Тодор Каблешков" в Сандански.

По време на спора 63-годишният е блъснал 66-годишен мъж от село Лебница. При падането си на земята пострадалият е получил фрактура на подбедрицата. Той е настанен за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение "Югозападна болница" - база 1 Сандански. По случая е образувано досъдебно производство, а работата на органите на реда продължава.

63-годишният нападател е задържан, а пострадалият е в болница. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание