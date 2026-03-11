Армията извади противоракетните комплекси на позиции, тренират борба с крилати ракети

Противовъздушната отбрана на България е извадена на бойни позиции. А военните отработват борба с крилати ракети, с каквито би могла да бъде атакувана страната ни както от Русия, така евентуално и от Иран.

Това е част от повишаването на бойната готовност на частите, която бе разпоредена, след като Иран изстреля ракета срещу Турция.

Повечето от позициите, които са заели от българската противовъздушна отбрана са по брега на Черно море. Според политика Румен Петков такава установка е разположена до Обзор.

Извеждането на ПВО на позиции е направено въпреки че все още рискът за пряка военна заплаха срещу страната ни се оценява като нисък.

Българската противовъздушна отбрана е осигурена от ракетни комплекси С-300, които все още са ефективни срещу крилати ракети. За цели на средно и близко разстоние България разполага и с ракетни комплекси С-125 и С-75, които също са съветски образци. През 2024 година България поръча нови немски ПВО комплекси IRIS-T, но те се очаква да пристигнат в страната ни през тази година.

България е покрита и от противоракетния щит на НАТО, чиято основна база в региона е в Румъния. Освен това в Турция са разположени батареи "Пейтриът", които отново са на държави от НАТО, а не турски. Гърция също разположи такава батарея в близост до българската граница, за да усили противовъздушната отбрана на България. "Пейтриът" трябва да спрат евентуална атака срещу страната ни с балистична ракета, тъй като българското ПВО не разполага с комплекси, които могат да противодействат на такава атака.