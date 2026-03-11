ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши служебното правителство днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22448374 www.24chasa.bg

Георги Георгиев се завърна като управляващ съдружник в адвокатско дружество

1556

Щастлив съм, че се завърнах като управляващ съдружник на Адвокатско дружество "Георгиев, Колев и Кацарски" след работата ми като министър на правосъдието през изминалата една година. Това написа във фейсбук  Георги Георгиев.

"През 2018 година с колегите ми поставихме началото на ново професионално предизвикателство и създадохме постепенно екип от страхотни специалисти като със сериозна подготовка и отговорно отношение се утвърдихме на пазара.

И благодаря на всички тях, че имат и здравите нерви да ме изтърпяват", завърши бившият правосъден министър.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Щастлив съм, че се завърнах като управляващ съдружник на Адвокатско дружество "Георгиев, Колев и Кацарски" след работата...

Публикувахте от Georgi Valentinov Georgiev в Сряда, 11 март 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание