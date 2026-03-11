Георги Георгиев се завърна като управляващ съдружник в адвокатско дружество

Щастлив съм, че се завърнах като управляващ съдружник на Адвокатско дружество "Георгиев, Колев и Кацарски" след работата ми като министър на правосъдието през изминалата една година. Това написа във фейсбук Георги Георгиев.
"През 2018 година с колегите ми поставихме началото на ново професионално предизвикателство и създадохме постепенно екип от страхотни специалисти като със сериозна подготовка и отговорно отношение се утвърдихме на пазара.
И благодаря на всички тях, че имат и здравите нерви да ме изтърпяват", завърши бившият правосъден министър.
