Георги Георгиев се завърна като управляващ съдружник в адвокатско дружество

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Щастлив съм, че се завърнах като управляващ съдружник на Адвокатско дружество "Георгиев, Колев и Кацарски" след работата ми като министър на правосъдието през изминалата една година. Това написа във фейсбук Георги Георгиев.

"През 2018 година с колегите ми поставихме началото на ново професионално предизвикателство и създадохме постепенно екип от страхотни специалисти като със сериозна подготовка и отговорно отношение се утвърдихме на пазара.

И благодаря на всички тях, че имат и здравите нерви да ме изтърпяват", завърши бившият правосъден министър.